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Сержантов Николай

Место рождения

д. Дубенки, Богородский р-н, , Россия

Дата рождения

1912

Дата смерти

07.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

РГ
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Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Сержантов Павел

Мать: не указана

д. Дубенки, Богородский р-н, , Россия
Рождение ребёнка
30.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сержантова Анна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Сержантов Лев

Мать ребёнка: Сержантова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сержантова Анна

Смерть
07.11.1941
Причина смерти: расстрел
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