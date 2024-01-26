Сержантов Николай
Место рожденияд. Дубенки, Богородский р-н, , Россия
Дата рождения1912
Дата смерти07.11.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Сержантов Павел
Мать: не указана
д. Дубенки, Богородский р-н, , Россия
Рождение ребёнка
30.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сержантова Анна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Сержантов Лев
Мать ребёнка: Сержантова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сержантова Анна
Смерть
07.11.1941
Причина смерти: расстрел