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Мазнина Акилина Петрова

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Место рождения

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Юрин Петр Николаев

Мать: Юрина Пелагея Васильева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
10.10.1865

Муж: Мазнин Гавриил Михайлов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.08.1866

Дочь: Дугина Любовь Гаврилова

Отец ребёнка: Мазнин Гавриил Михайлов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1872

Сын: Мазнин Александр Гаврилов

Отец ребёнка: Мазнин Гавриил Михайлов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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