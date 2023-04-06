Мазнина Акилина Петрова
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Юрин Петр Николаев
Мать: Юрина Пелагея Васильева
Бракосочетание
10.10.1865
Рождение ребёнка
12.08.1866
Дочь: Дугина Любовь Гаврилова
Отец ребёнка: Мазнин Гавриил Михайлов
Рождение ребёнка
01.06.1872
Сын: Мазнин Александр Гаврилов
Отец ребёнка: Мазнин Гавриил Михайлов
Смерть
Неизвестно