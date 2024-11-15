Коростелева (Казанцева) Анастасия Филипповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коростелева (Казанцева) Анастасия Филипповна

Место рождения

Алтайский край, с.Бельково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казанцев Филипп Харитонович

Мать: не указана

Алтайский край, с.Бельково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коростелев Михаил Астафьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коростелев Михаил Астафьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коростелев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Коростелев Михаил Астафьевич

Смерть
Неизвестно

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