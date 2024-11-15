Коростелева (Казанцева) Анастасия Филипповна
Место рожденияАлтайский край, с.Бельково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казанцев Филипп Харитонович
Мать: не указана
Алтайский край, с.Бельково
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коростелев Иван Михайлович
Отец ребёнка: Коростелев Михаил Астафьевич
Смерть
Неизвестно