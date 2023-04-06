Шведовская (Басенко-Волковинская) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
11.07.1878 ст.
Сын: Шведовский Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Шведовский Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
11.06.1879 ст.
Дочь: Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Шведовский Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
06.11.1881 ст.
Дочь: Евфросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Шведовский Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
26.03.1884 ст.
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Шведовский Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
12.05.1886 ст.
Сын: Шведовский Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Шведовский Григорий Михайлович
Мать записана как Анна Степановна.
Рождение ребёнка
04.11.1888 ст.
Дочь: Корчинская Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Шведовский Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно