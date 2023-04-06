Шведовская (Басенко-Волковинская) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведовская (Басенко-Волковинская) Александра Степановна

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
25.01.1876 ст.

Муж: Шведовский Григорий Михайлович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
11.07.1878 ст.

Сын: Шведовский Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шведовский Григорий Михайлович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
11.06.1879 ст.

Дочь: Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Шведовский Григорий Михайлович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
06.11.1881 ст.

Дочь: Евфросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Шведовский Григорий Михайлович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
26.03.1884 ст.

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Шведовский Григорий Михайлович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
12.05.1886 ст.

Сын: Шведовский Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Шведовский Григорий Михайлович

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Анна Степановна.
Рождение ребёнка
04.11.1888 ст.

Дочь: Корчинская Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Шведовский Григорий Михайлович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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