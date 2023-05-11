Мальшаков Александр Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальшаков Александр Олегович

Мальшаков Александр Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1960

Отец: Мальшаков Олег Сергеевич

Мать: Мальшакова Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
01.02.1980

Сын: Мальшаков Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1985

Сын: Мальшаков Александр Александрович

Мать ребёнка: Мальшакова Ольга Михайловна

Лесной, город Лесной, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1987

Сын: Мальшаков Денис Александрович

Мать ребёнка: Мальшакова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
19.03.1988

Сын: Мальшаков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Мальшакова Ольга Михайловна