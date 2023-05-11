Мальшаков Александр Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1960
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1960
Рождение ребёнка
01.02.1980
Сын: Мальшаков Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1985
Сын: Мальшаков Александр Александрович
Мать ребёнка: Мальшакова Ольга Михайловна
Лесной, город Лесной, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1987
Сын: Мальшаков Денис Александрович
Мать ребёнка: Мальшакова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
19.03.1988
Сын: Мальшаков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Мальшакова Ольга Михайловна