Газизов Газетдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Зайнаб
Мать ребёнка: Газизова Гайнижихан
Рождение ребёнка
1913
Сын: Газизов Аюп
Мать ребёнка: Газизова Гайнижихан
Рождение ребёнка
1914
Сын: Газизов Шогаеп
Мать ребёнка: Газизова Гайнижихан
Рождение ребёнка
15.07.1915
Сын: Газизов Юсуп
Мать ребёнка: Газизова Гайнижихан
Татарская АССР, Тумутукский р-н, с. Татшуган
Смерть
1940