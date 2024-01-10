Газизов Газетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газизов Газетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Зайнаб

Мать ребёнка: Газизова Гайнижихан

Рождение ребёнка
1913

Сын: Газизов Аюп

Мать ребёнка: Газизова Гайнижихан

Рождение ребёнка
1914

Сын: Газизов Шогаеп

Мать ребёнка: Газизова Гайнижихан

Рождение ребёнка
15.07.1915

Сын: Газизов Юсуп

Мать ребёнка: Газизова Гайнижихан

Татарская АССР, Тумутукский р-н, с. Татшуган
Смерть
1940
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