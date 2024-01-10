Богданова (Нафикова) Фануза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Нафикова) Фануза

Место рождения

д Канны-Туркеева

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д Канны-Туркеева
Рождение ребёнка
02.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Ахияр Гилязитдинович

п.Сардоба,Акалтынский р-н,Сырдарьинской области Узбекистана
Рождение ребёнка
03.04.1967

Дочь: Давлетова Гульнара

Отец ребёнка: Богданов Ахияр Гилязитдинович

Рождение ребёнка
17.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Ахияр Гилязитдинович

Сырдарьинская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
24.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Ахияр Гилязитдинович

д Канны-Туркеева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Ахияр Гилязитдинович

Смерть
Неизвестно
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