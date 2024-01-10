Богданова (Нафикова) Фануза
Место рожденияд Канны-Туркеева
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д Канны-Туркеева
Рождение ребёнка
02.07.1965
п.Сардоба,Акалтынский р-н,Сырдарьинской области Узбекистана
Рождение ребёнка
03.04.1967
Дочь: Давлетова Гульнара
Отец ребёнка: Богданов Ахияр Гилязитдинович
Рождение ребёнка
17.09.1970
Сырдарьинская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
24.07.1986
д Канны-Туркеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно