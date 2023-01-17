Черникова Галина ВАсильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова Галина ВАсильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1969

Сын: Черников Игорь Александрович

Отец ребёнка: Черников Александр Леонтьевич

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
24.03.1975

Сын: Черников Виталий Александрович

Отец ребёнка: Черников Александр Леонтьевич

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Александр Леонтьевич

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