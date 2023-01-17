Черникова Галина ВАсильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1969
Сын: Черников Игорь Александрович
Отец ребёнка: Черников Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
24.03.1975
Сын: Черников Виталий Александрович
Отец ребёнка: Черников Александр Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно