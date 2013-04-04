Свинкина Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свинкина Анастасия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.2013

Отец: Свинкин Константин Андреевич

Мать: Лобода Валентина Сергеевна

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