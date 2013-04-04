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Свинкина Анастасия Константиновна
Свинкина Анастасия Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.04.2013
Пол
Женский
Отец
Свинкин Константин Андреевич
1990 г.р.
Мать
Лобода Валентина Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.2013
Отец:
Свинкин Константин Андреевич
Мать:
Лобода Валентина Сергеевна
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