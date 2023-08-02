Палагин Михаил
Место рожденияРоссия, Вологодская обл, Череповецкий район, деревня Матцаково
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Вологодская обл, Череповецкий район, деревня Матцаково
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно