Палагин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палагин Михаил

Место рождения

Россия, Вологодская обл, Череповецкий район, деревня Матцаково

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Вологодская обл, Череповецкий район, деревня Матцаково
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно