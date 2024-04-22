Максим Титов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Тит Гаврилов (Ич)
Мать: Екатерина Финогеева?
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Устинья Максимова (Вна)
Мать ребёнка: Федосья Филипова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около ?.08.1850
Сын: Илья Максимов (Ич)
Мать ребёнка: Федосья Филипова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Ксения Максимова (Вна)
Мать ребёнка: Федосья Филипова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Елена Максимова (Вна)
Мать ребёнка: Федосья Филипова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Филипова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно