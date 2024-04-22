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Максим Титов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Жена

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Тит Гаврилов (Ич)

Мать: Екатерина Финогеева?

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Устинья Максимова (Вна)

Мать ребёнка: Федосья Филипова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около ?.08.1850

Сын: Илья Максимов (Ич)

Мать ребёнка: Федосья Филипова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Ксения Максимова (Вна)

Мать ребёнка: Федосья Филипова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Елена Максимова (Вна)

Мать ребёнка: Федосья Филипова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Филипова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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