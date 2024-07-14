Буткина Мария Иоакимовна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Буткин Иоаким Иванович
Мать: Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1857
Бракосочетание
10.11.1857
Согласно Выписке из исповедных ведомостей за 1857 год Сереговской Успенской церкви Сереговского солеваренного завода о бракосочетавшихся 10 ноября 1857 года заводской человек Василий Прокопьев Пер... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1860
Сын: Перемотин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Перемотин Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
12.08.1862
Дочь: Перемотина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Перемотин Василий Прокопьевич
Согласно данным за 1862 год Сереговской Успенской церкви о родившихся 12 августа 1862 г. родилась дочь Анна. Родители: крестьянин Василий Прокопьев Перемотин и жена его Мария Иоакимова. Восприемница:... Показать все
Смерть
Неизвестно