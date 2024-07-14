Буткина Мария Иоакимовна 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буткина Мария Иоакимовна

Место рождения

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Буткин Иоаким Иванович

Мать: Александра Ивановна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перемотин Василий Прокопьевич

Бракосочетание
10.11.1857

Муж: Перемотин Василий Прокопьевич

Бракосочетание
10.11.1857

Муж: Перемотин Василий Прокопьевич

Согласно Выписке из исповедных ведомостей за 1857 год Сереговской Успенской церкви Сереговского солеваренного завода о бракосочетавшихся 10 ноября 1857 года заводской человек Василий Прокопьев Пер... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1860

Сын: Перемотин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Перемотин Василий Прокопьевич

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
12.08.1862

Дочь: Перемотина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Перемотин Василий Прокопьевич

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Согласно данным за 1862 год Сереговской Успенской церкви о родившихся 12 августа 1862 г. родилась дочь Анна. Родители: крестьянин Василий Прокопьев Перемотин и жена его Мария Иоакимова. Восприемница:... Показать все
Смерть
Неизвестно

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