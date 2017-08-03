Петрованова (Кузина) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1937
Дата смерти03.08.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1937
Рождение ребёнка
24.08.1965
Сын: Петрованов Александр Леонидович
Отец ребёнка: Петрованов Леонид (Алексей) Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1970
Сын: Петрованов Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Петрованов Леонид (Алексей) Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.2017