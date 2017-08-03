Петрованова (Кузина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрованова (Кузина) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1937

Дата смерти

03.08.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1937

Отец: Кузин Василий Тихонович

Мать: Кузина Апросинья Григорьевна

Рождение ребёнка
24.08.1965

Сын: Петрованов Александр Леонидович

Отец ребёнка: Петрованов Леонид (Алексей) Иванович

Рождение ребёнка
09.09.1970

Сын: Петрованов Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Петрованов Леонид (Алексей) Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрованов Леонид (Алексей) Иванович

Смерть
03.08.2017
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