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Могильников Андрей Калистратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Могильников Калистрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могильников Михаил Андреевич

Мать ребёнка: (Силина) Дарья Иоакимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Силина) Дарья Иоакимовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Могильников Григорий Андреевич

Мать ребёнка: (Силина) Дарья Иоакимовна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Чернецова (Могильникова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: (Силина) Дарья Иоакимовна

Смерть
Неизвестно

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