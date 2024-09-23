Могильников Андрей Калистратович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Могильников Калистрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могильников Михаил Андреевич
Мать ребёнка: (Силина) Дарья Иоакимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Могильников Григорий Андреевич
Мать ребёнка: (Силина) Дарья Иоакимовна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Чернецова (Могильникова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: (Силина) Дарья Иоакимовна
Смерть
Неизвестно