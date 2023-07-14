Бешенова Устинья Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1884
Дочь: Полковникова Мария Павловна
Отец ребёнка: Бешенов Павел Димитриев
Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
кр. мать сельца Рождества крестьянская девица Васса Димитриева
Смерть
Неизвестно