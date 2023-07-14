Бешенова Устинья Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешенова Устинья Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1884

Дочь: Полковникова Мария Павловна

Отец ребёнка: Бешенов Павел Димитриев

Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
кр. мать сельца Рождества крестьянская девица Васса Димитриева
Смерть
Неизвестно