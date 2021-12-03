Фимин Игорь Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фимин Игорь Валентинович

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Место рождения

Николаевка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.09.1966

Дата смерти

03.12.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.12.1994

Сын: Фимин Илья Игоревич

Мать ребёнка: Фимина Надежда Борисовна

Сеченово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
03.12.2021
Ясное, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
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