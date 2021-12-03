Фимин Игорь Валентинович
Место рождения
Дата рождения17.09.1966
Дата смерти03.12.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1994
Сын: Фимин Илья Игоревич
Мать ребёнка: Фимина Надежда Борисовна
Сеченово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
03.12.2021
Ясное, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область