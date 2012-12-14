Гринина Дарья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГринина Дарья Максимовна

Гринина Дарья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.2012

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.2012

Отец: Гринин Максим

Мать: Колобаева Любовь Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close