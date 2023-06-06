Ягудина (Ягудина) Фатхия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягудина (Ягудина) Фатхия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шагивалиева Загифа

Отец ребёнка: Абдулхакимов Шагували

Рождение ребёнка
1851

Сын: Шагивалиев Шагимардан

Отец ребёнка: Абдулхакимов Шагували

Рождение ребёнка
02.04.1852

Сын: Шагивалиев Ширьясдан

Отец ребёнка: Абдулхакимов Шагували

Рождение ребёнка
22.02.1858

Сын: Шагивалиев Мустафа

Отец ребёнка: Абдулхакимов Шагували

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулхакимов Шагували

Смерть
Неизвестно