Ягудина (Ягудина) Фатхия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шагивалиева Загифа
Отец ребёнка: Абдулхакимов Шагували
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Абдулхакимов Шагували
Рождение ребёнка
02.04.1852
Сын: Шагивалиев Ширьясдан
Отец ребёнка: Абдулхакимов Шагували
Рождение ребёнка
22.02.1858
Сын: Шагивалиев Мустафа
Отец ребёнка: Абдулхакимов Шагували
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно