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Жохов Илья Васильевич

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Место рождения

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.08.1913

Дата смерти

15.12.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 25.06.1941 по ?.10.1945
Род войск: Артиллерия Воинское звание: Старший сержант Призван в 25.06.1941 года Илекским РВК. В звании старшего сержанта служил помощником командира взвода 624 стрелкового полка 137 стрелковой дивизи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
15.12.1992
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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