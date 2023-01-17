Жохов Илья Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1913
Дата смерти15.12.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 25.06.1941 по ?.10.1945
Род войск: Артиллерия Воинское звание: Старший сержант Призван в 25.06.1941 года Илекским РВК. В звании старшего сержанта служил помощником командира взвода 624 стрелкового полка 137 стрелковой дивизи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.12.1992
Похороны
Неизвестно