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Позднякова Любовь Георгивна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поспелов Георгий

Мать: Птицена Поспелова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднякова Глухова Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Поздняков Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднякова Бирюкова Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Поздняков Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Занина Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Поздняков Евгений Александрович