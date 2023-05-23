Позднякова Любовь Георгивна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поспелов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позднякова Глухова Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Поздняков Евгений Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позднякова Бирюкова Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: Поздняков Евгений Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Занина Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Поздняков Евгений Александрович