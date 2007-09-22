Попова Аксинья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Аксинья Трофимовна

Попова Аксинья Трофимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1924

Дочь: Кузнецова Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Попов Кузьма

Алтайский край,Тальменский район,Елевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Павел Кузьмич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузулук Анна Кузьминична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубкова Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Попов Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Кузьма

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close