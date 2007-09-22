Попова Аксинья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1924
Дочь: Кузнецова Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Попов Кузьма
Алтайский край,Тальменский район,Елевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Павел Кузьмич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузулук Анна Кузьминична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубкова Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Попов Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Кузьма
Смерть
Неизвестно