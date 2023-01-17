Телелюев Евтихий Евлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев Евтихий Евлампиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Телелюев Евлампий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1908

Сын: Телелюев Василий Евтихиевич

Мать ребёнка: Телелюева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.08.1910

Дочь: Анфиса Евтихиевна

Мать ребёнка: Телелюева Анна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.07.1912

Дочь: Анфиса Евтихиевна

Мать ребёнка: Телелюева Анна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.12.1914

Сын: Телелюев Василий Евтихиевич

Мать ребёнка: Телелюева Анна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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