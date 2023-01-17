Телелюев Евтихий Евлампиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Телелюев Евлампий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1908
Сын: Телелюев Василий Евтихиевич
Мать ребёнка: Телелюева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.1910
Дочь: Анфиса Евтихиевна
Мать ребёнка: Телелюева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1912
Дочь: Анфиса Евтихиевна
Мать ребёнка: Телелюева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1914
Сын: Телелюев Василий Евтихиевич
Мать ребёнка: Телелюева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Телелюева Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно