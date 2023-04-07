Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Федора Селиверстовна
Отец ребёнка: Селиверст Терентьевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Фетинья Селиверстовна
Отец ребёнка: Селиверст Терентьевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна Селиверстовна
Отец ребёнка: Селиверст Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно