Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Григорьевна

Ирина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Федора Селиверстовна

Отец ребёнка: Селиверст Терентьевич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Фетинья Селиверстовна

Отец ребёнка: Селиверст Терентьевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна Селиверстовна

Отец ребёнка: Селиверст Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиверст Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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