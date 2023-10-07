Новицкий Станислав Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкий Станислав Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новицкий Антон Адамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая Марина Станиславовна

Мать ребёнка: Новицкая Катерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая Надежда Станиславовна

Мать ребёнка: Новицкая Катерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новицкая Катерина

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