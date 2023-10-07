Новицкий Станислав Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новицкий Антон Адамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новицкая Марина Станиславовна
Мать ребёнка: Новицкая Катерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новицкая Надежда Станиславовна
Мать ребёнка: Новицкая Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новицкая Катерина