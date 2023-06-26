Давлетьярова Райса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавлетьярова Райса

Давлетьярова Райса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлетьяров Марлис Ринатович

Отец ребёнка: Давлетьяров Ринат Маратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлетьяров Рифат Ринатович

Отец ребёнка: Давлетьяров Ринат Маратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давлетьяров Ринат Маратович