Михайлова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1865
Дочь: Васильева Мария
Отец ребёнка: Михайлов Василий
Рождение ребёнка
1869 ст.
Сын: Васильев Иван
Отец ребёнка: Михайлов Василий
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Васильев Алексей
Отец ребёнка: Михайлов Василий
Рождение ребёнка
1875 ст.
Сын: Васильев Федор
Отец ребёнка: Михайлов Василий
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Васильев Петр
Отец ребёнка: Михайлов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Наталья
Отец ребёнка: Михайлов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Василий
Смерть
Неизвестно