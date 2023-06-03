Михайлова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1865

Дочь: Васильева Мария

Отец ребёнка: Михайлов Василий

Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Васильев Иван

Отец ребёнка: Михайлов Василий

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Васильев Алексей

Отец ребёнка: Михайлов Василий

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Васильев Федор

Отец ребёнка: Михайлов Василий

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Васильев Петр

Отец ребёнка: Михайлов Василий

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Наталья

Отец ребёнка: Михайлов Василий

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Василий

Смерть
Неизвестно