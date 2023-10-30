Великосельский Михаил
Место рождения
Дата рождения16.11.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1969
Отец: Беженцев Михаил
Мать: Беженцева Любовь
Рождение ребёнка
06.07.1988
Мать ребёнка: Великосельская Екатерина
Рождение ребёнка
19.04.1996
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Великосельская Ирина
Рождение ребёнка
17.10.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Великосельская Ирина
Рождение ребёнка
17.01.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Развод
Неизвестно
Жена: Великосельская Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Великосельская Екатерина
Развод
Неизвестно
Жена: Великосельская Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Великосельская Ирина