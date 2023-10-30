Великосельский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великосельский Михаил

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

16.11.1969

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1950 г.р.

Жена

1970 г.р.

Дети

1988 г.р.
1996 г.р.
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Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1969

Отец: Беженцев Михаил

Мать: Беженцева Любовь

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
06.07.1988

Сын: Великосельский Дмитрий

Мать ребёнка: Великосельская Екатерина

Рождение ребёнка
19.04.1996

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Великосельская Ирина

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Великосельская Ирина

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Развод
Неизвестно

Жена: Великосельская Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Великосельская Екатерина

Развод
Неизвестно

Жена: Великосельская Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Великосельская Ирина

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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