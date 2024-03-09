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Крылов Павел Семенов

Место рождения

с. Воронье, Судиславский район, Костромская губерния

Дата рождения

1837

Дата смерти

20.02.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Крылов Семен Никаноров

Мать: Крылова Ираида Иванова

с. Воронье, Судиславский район, Костромская губерния
Бракосочетание
10.11.1857

Жена: Крылова Надежда Алексеева

Рождение ребёнка
21.08.1858

Сын: Крылов Александр Павлович

Мать ребёнка: Крылова Надежда Алексеева

с. Сенная, Чухломской уезд
Рождение ребёнка
16.08.1862

Сын: Крылов Василий Павлович

Мать ребёнка: Крылова Надежда Алексеева

с. Сенная, Чухломской уезд
Рождение ребёнка
08.03.1864

Сын: Крылов Николай Павлович

Мать ребёнка: Крылова Надежда Алексеева

с. Сенная, Чухломской уезд
Рождение ребёнка
07.01.1871

Сын: Крылов Павел Павлович

Мать ребёнка: Крылова Надежда Алексеева

с. Сенная, Чухломской уезд
Бракосочетание
21.09.1875

Жена: Крылова Екатерина Константинова

Рождение ребёнка
05.04.1876

Сын: Крылов Флегонт Павлович

Мать ребёнка: Крылова Екатерина Константинова

с. Сенная, Чухломской уезд
Рождение ребёнка
09.02.1880

Сын: Крылов Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Крылова Екатерина Константинова

с. Сенная, Чухломской уезд
Рождение ребёнка
24.02.1882

Сын: Крылов Константин Павлович

Мать ребёнка: Крылова Екатерина Константинова

с. Сенная, Чухломской уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик
Смерть
20.02.1904
с. Сенная, Чухломской уезд
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