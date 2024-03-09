Крылов Павел Семенов
Место рожденияс. Воронье, Судиславский район, Костромская губерния
Дата рождения1837
Дата смерти20.02.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Крылов Семен Никаноров
Мать: Крылова Ираида Иванова
с. Воронье, Судиславский район, Костромская губерния
Бракосочетание
10.11.1857
Рождение ребёнка
21.08.1858
Сын: Крылов Александр Павлович
Мать ребёнка: Крылова Надежда Алексеева
с. Сенная, Чухломской уезд
Рождение ребёнка
16.08.1862
Мать ребёнка: Крылова Надежда Алексеева
с. Сенная, Чухломской уезд
Рождение ребёнка
08.03.1864
Мать ребёнка: Крылова Надежда Алексеева
с. Сенная, Чухломской уезд
Рождение ребёнка
07.01.1871
Мать ребёнка: Крылова Надежда Алексеева
с. Сенная, Чухломской уезд
Бракосочетание
21.09.1875
Рождение ребёнка
05.04.1876
Мать ребёнка: Крылова Екатерина Константинова
с. Сенная, Чухломской уезд
Рождение ребёнка
09.02.1880
Мать ребёнка: Крылова Екатерина Константинова
с. Сенная, Чухломской уезд
Рождение ребёнка
24.02.1882
Сын: Крылов Константин Павлович
Мать ребёнка: Крылова Екатерина Константинова
с. Сенная, Чухломской уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик
Смерть
20.02.1904
с. Сенная, Чухломской уезд