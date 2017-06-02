Валеев Адъхам Хафизович
Место рожденияс.Малая Елга Лаишевского района Татарской АССР
Дата рождения09.08.1964
Дата смерти02.06.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1964
Отец: Валеев Хафиз
Мать: Валеева Амина
с.Малая Елга Лаишевского района Татарской АССР
Образование
По 1986
Казанский сельскохозяйственный институт им.М.Горького
Рождение ребёнка
27.01.1993
Сын: Валеев Инсаф
Мать ребёнка: Валеева Фердаус
с.Малая Елга Лаишевского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
20.02.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валеева Фердаус
с.Малая Елга Лаишевского района Татарской АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валеева Фердаус
Работа или профессия
Неизвестно
ООО "Сэт Иле" филиал "Лаишево"
главный инженер
Смерть
02.06.2017
Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский район, с.Малая Елга
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский район, с.Малая Елга