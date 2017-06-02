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Валеев Адъхам Хафизович

Место рождения

с.Малая Елга Лаишевского района Татарской АССР

Дата рождения

09.08.1964

Дата смерти

02.06.2017

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1940 г.р.

Жена

1966 г.р.

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1964

Отец: Валеев Хафиз

Мать: Валеева Амина

с.Малая Елга Лаишевского района Татарской АССР
Образование
По 1986
Казанский сельскохозяйственный институт им.М.Горького
Рождение ребёнка
27.01.1993

Сын: Валеев Инсаф

Мать ребёнка: Валеева Фердаус

с.Малая Елга Лаишевского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
20.02.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева Фердаус

с.Малая Елга Лаишевского района Татарской АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валеева Фердаус

Работа или профессия
Неизвестно
ООО "Сэт Иле" филиал "Лаишево"
главный инженер
Смерть
02.06.2017
Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский район, с.Малая Елга
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский район, с.Малая Елга
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