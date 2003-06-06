Борисова Толменева Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Толменева Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1903

Дата смерти

16.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1903

Отец: не указан

Мать: Нинила Стефановна

Рождение ребёнка
24.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Алексей Панкратьевич

Рождение ребёнка
06.12.1931

Дочь: Толменева Борисова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Борисов Алексей Панкратьевич

Рождение ребёнка
08.12.1931

Дочь: Толменева Борисова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.01.1939

Дочь: Сорокина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Борисов Алексей Панкратьевич

Рождение ребёнка
01.01.1946

Дочь: Разумнова Борисова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Борисов Алексей Панкратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Алексей Панкратьевич

Смерть
16.06.1983
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