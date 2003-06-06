Борисова Толменева Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1903
Дата смерти16.06.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1903
Отец: не указан
Мать: Нинила Стефановна
Рождение ребёнка
24.06.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Алексей Панкратьевич
Рождение ребёнка
06.12.1931
Дочь: Толменева Борисова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Борисов Алексей Панкратьевич
Рождение ребёнка
08.12.1931
Дочь: Толменева Борисова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.01.1939
Дочь: Сорокина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Борисов Алексей Панкратьевич
Рождение ребёнка
01.01.1946
Дочь: Разумнова Борисова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Борисов Алексей Панкратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.1983