Чудин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чудин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1919

Дочь: Жукова Валентина

Мать ребёнка: Чудина Анастасия

Россия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Чудин Анатолий

Мать ребёнка: Чудина Анастасия

Рождение ребёнка
1941

Сын: Чудин Виктор

Мать ребёнка: Чудина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила (Люся)

Мать ребёнка: Чудина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудин Александр

Мать ребёнка: Чудина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудина Анастасия

Упоминание
Неизвестно
Работал сапожником
Смерть
Неизвестно
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