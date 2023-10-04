Чудин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чудин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1919
Дочь: Жукова Валентина
Мать ребёнка: Чудина Анастасия
Россия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Чудин Анатолий
Мать ребёнка: Чудина Анастасия
Рождение ребёнка
1941
Сын: Чудин Виктор
Мать ребёнка: Чудина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила (Люся)
Мать ребёнка: Чудина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудин Александр
Мать ребёнка: Чудина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чудина Анастасия
Упоминание
Неизвестно
Работал сапожником
Смерть
Неизвестно