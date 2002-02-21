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Коробейников Роман Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.2002

Отец: Коробейников Алексей Лаврентьевич

Мать: Коробейникова Наталья Михайловна

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