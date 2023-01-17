Трофимов Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиПосле 1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Трофимов Александр Леонтьевич
Мать ребёнка: Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
15.09.1922
Сын: Трофимов Николай Леонтьевич
Мать ребёнка: Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Трофимов Виктор Леонтьевич
Мать ребёнка: Василиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Васильевна
Смерть
После 1930