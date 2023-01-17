Трофимов Леонтий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Леонтий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Трофимов Александр Леонтьевич

Мать ребёнка: Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
15.09.1922

Сын: Трофимов Николай Леонтьевич

Мать ребёнка: Василиса Васильевна

Игнатьевские выселки, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1925

Сын: Трофимов Виктор Леонтьевич

Мать ребёнка: Василиса Васильевна

Игнатьевские выселки, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Васильевна

Смерть
После 1930
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