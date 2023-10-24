Ратанова Фекла Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1913
Дочь: Ратанова Александра Гаврилова
Отец ребёнка: Ратанов Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ратанов Григорий Гаврилов
Отец ребёнка: Ратанов Гаврила Иванов
Смерть
Неизвестно