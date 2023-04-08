Шевырева Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевырев Василий Андреевич
Мать: Шевырева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Виктория Геннадьевна
Отец ребёнка: Жуков Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жуков Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Геннадий
Развод
Неизвестно
Муж: Жуков Геннадий