Шапарев Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапарев Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.2019

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.2019

Отец: Шапарев Александр Евгеньевич

Мать: Шапарева Мария Михайловна

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