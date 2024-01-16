Усова Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Сын: Усов Иван Никонович
Отец ребёнка: Усов Никон Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Усов Сидор Никонович
Отец ребёнка: Усов Никон Иванович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрона Никоновна
Отец ребёнка: Усов Никон Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Усов Семён Никонович
Отец ребёнка: Усов Никон Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ирина Никоновна
Отец ребёнка: Усов Никон Иванович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Усов Никон Иванович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Усов Никон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усов Никон Иванович
Смерть
Неизвестно