Усова Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсова Евдокия Ефимовна

Усова Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Усов Иван Никонович

Отец ребёнка: Усов Никон Иванович

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Усов Сидор Никонович

Отец ребёнка: Усов Никон Иванович

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрона Никоновна

Отец ребёнка: Усов Никон Иванович

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Усов Семён Никонович

Отец ребёнка: Усов Никон Иванович

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ирина Никоновна

Отец ребёнка: Усов Никон Иванович

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Усов Никифор Никонович

Отец ребёнка: Усов Никон Иванович

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Усов Василий Никонович

Отец ребёнка: Усов Никон Иванович

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Никон Иванович

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close