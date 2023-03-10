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Вихрова Варвара Макаровна

Место рождения

Полтавская губерния, Кобелякский уезд, с. Ивановка

Дата рождения

29.11.1903

Дата смерти

10.03.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

1878 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1903

Отец: Довгань Макар Яковлевич

Мать: Довгань Прасковья Яковлевна

Полтавская губерния, Кобелякский уезд, с. Ивановка
Рождение ребёнка
29.12.1927

Сын: Вихров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Вихров Иван Иванович

Рождение ребёнка
28.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихров Иван Иванович

Смерть
10.03.1993
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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