Вихрова Варвара Макаровна
Место рожденияПолтавская губерния, Кобелякский уезд, с. Ивановка
Дата рождения29.11.1903
Дата смерти10.03.1993
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1903
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, с. Ивановка
Рождение ребёнка
29.12.1927
Отец ребёнка: Вихров Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.11.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вихров Иван Иванович
Смерть
10.03.1993
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край