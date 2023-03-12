Зайдман (Николаева) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайдман (Николаева) Вера Александровна

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Место рождения

г.Москва

Дата рождения

15.09.1902

Дата смерти

27.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1902

Отец: Николаев Александр Иванович?

Мать: Николаева Анастасия Ивановна

г.Москва
Крещена в храме Горгия Победоносца в Грузинах. Проживала с родителями на момент крещения в 1902 г. по адресу ул. Пресня в доме Митрофанова (д.5?), напротив Зоопарка, на углу между улицами Пресня и Кон... Показать все
Бракосочетание
18.07.1921

Муж: Голованов Василий Федорович

село Чубаровка, Сердобского уезда, Саратовской губернии (сейчас Пензенская область)
Рождение ребёнка
22.08.1924

Дочь: Гудкова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Голованов Василий Федорович

г. Калинин (Тверь)
Рождение ребёнка
22.08.1924

Дочь: Гудкова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Голованов Василий Федорович

г. Калинин (Тверь)
Развод
15.11.1934

Муж: Голованов Василий Федорович

г. Москва, Краснопресненский ЗАГС
Бракосочетание
09.08.1935

Муж: Зайдман Шмул Иосифович

г. Москва, Краснопресненский ЗАГС
Смерть
27.12.1986
г. Москва
Диагноз церебросклероз. Умерла по адресу ул. Строителей д.13 корп.2 кв.13. Кремирована, похоронена без оформления документов на Ваганьковском кладбище в могиле ее любимого брата Николаева Георгия Алек... Показать все
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