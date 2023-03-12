Зайдман (Николаева) Вера Александровна
Место рожденияг.Москва
Дата рождения15.09.1902
Дата смерти27.12.1986
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1902
г.Москва
Крещена в храме Горгия Победоносца в Грузинах. Проживала с родителями на момент крещения в 1902 г. по адресу ул. Пресня в доме Митрофанова (д.5?), напротив Зоопарка, на углу между улицами Пресня и Кон... Показать все
Бракосочетание
18.07.1921
село Чубаровка, Сердобского уезда, Саратовской губернии (сейчас Пензенская область)
Рождение ребёнка
22.08.1924
Дочь: Гудкова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Голованов Василий Федорович
г. Калинин (Тверь)
Рождение ребёнка
22.08.1924
Дочь: Гудкова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Голованов Василий Федорович
г. Калинин (Тверь)
Развод
15.11.1934
г. Москва, Краснопресненский ЗАГС
Бракосочетание
09.08.1935
г. Москва, Краснопресненский ЗАГС
Смерть
27.12.1986
г. Москва
Диагноз церебросклероз. Умерла по адресу ул. Строителей д.13 корп.2 кв.13. Кремирована, похоронена без оформления документов на Ваганьковском кладбище в могиле ее любимого брата Николаева Георгия Алек... Показать все