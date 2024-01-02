Кузевая (Сухарева) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузевая (Сухарева) Ольга Алексеевна

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Место рождения

тверь, Тверская обл. Russian Federation

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухарев Алексей Арсеньевич

Мать: Сухарева Анна Григорьевна

тверь, Тверская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
26.09.1937

Сын: Кузевой Алексей Павлович

Отец ребёнка: Кузевой Павел Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старшинова Лия Павловна

Отец ребёнка: Кузевой Павел Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Saint Petersburg, Russian Federation
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