Кузевая (Сухарева) Ольга Алексеевна
Место рождениятверь, Тверская обл. Russian Federation
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
тверь, Тверская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
26.09.1937
Отец ребёнка: Кузевой Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старшинова Лия Павловна
Отец ребёнка: Кузевой Павел Георгиевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Saint Petersburg, Russian Federation