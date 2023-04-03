Коточигова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коточигова Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коточигов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Коточигов Василий Григорьевич

Лодыгино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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