Коточигова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Коточигов Василий Григорьевич
Лодыгино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно