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Солобоев Андрей Александрович
Солобоев Андрей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1978
Пол
Мужской
Отец
Солобоев Александр Спиридонович
1938 г.р.
Мать
Солобоева (муравьева ) (Муравьева) Наталья Ивановна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Отец:
Солобоев Александр Спиридонович
Мать:
Солобоева (муравьева ) Наталья Ивановна
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