Лёвин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёвин Анатолий

Место рождения

Ступино

Дата рождения

24.10.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1974

Отец: ?

Мать: Гришина Любовь

Ступино
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