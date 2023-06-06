Супонев Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супонев Юрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1950

Пол

Мужской

Отец

1111 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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ВС
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Место
Комментарий
Рождение
11.09.1950

Отец: Супонев Алексей Павлович

Мать: не указана