Вафин Карим
Место рождения
Дата рождения01.08.1915
Дата смерти05.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1915
Отец: Вафин Набиулла
Мать: Вафина ?
Работа или профессия
Между 1939 и 1956
Военный
Бракосочетание
1945
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пружаны, Пружанский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная служба
1956
Авиация
Работа или профессия
Неизвестно
Управление Капитального Строительства Города
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.11.2002