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Вафин Карим

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Место рождения

Большое Мереткозино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.08.1915

Дата смерти

05.11.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1915

Отец: Вафин Набиулла

Мать: Вафина ?

Большое Мереткозино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Между 1939 и 1956
Военный
Бракосочетание
1945

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пружаны, Пружанский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная служба
1956
Авиация
Работа или профессия
Неизвестно
Управление Капитального Строительства Города
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.11.2002