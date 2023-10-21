Терлецкий Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терлецкий Парфений
Мать: Терлецкая Евдокия
Рождение ребёнка
11.09.1934
Сын: Терлецкий Владимир Антонович
Мать ребёнка: Терлецкая Анна Семёновна
Варяж, Иглинского района
Рождение ребёнка
13.10.1936
поселок Варяж Иглинского района, Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1938
Рождение ребёнка
1941
Варяж, Иглинского района
Рождение ребёнка
26.04.1951
Сын: Терлецкий Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Терлецкая Анна Семёновна
Улу-Теляк, 452425, Россия
Смерть
Неизвестно