Терлецкий Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерлецкий Антон

Терлецкий Антон

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терлецкий Парфений

Мать: Терлецкая Евдокия

Рождение ребёнка
11.09.1934

Сын: Терлецкий Владимир Антонович

Мать ребёнка: Терлецкая Анна Семёновна

Варяж, Иглинского района
Рождение ребёнка
13.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терлецкая Анна Семёновна

поселок Варяж Иглинского района, Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терлецкая Анна Семёновна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терлецкая Анна Семёновна

Варяж, Иглинского района
Рождение ребёнка
26.04.1951

Сын: Терлецкий Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Терлецкая Анна Семёновна

Улу-Теляк, 452425, Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close