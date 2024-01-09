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Центилович Федор Федорович
Центилович Федор Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Центилович Федор Пантелеймонович
Мать
Хвостова Евдокия (Авдотья) Александровна
1863 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Центилович Федор Пантелеймонович
Мать:
Хвостова Евдокия (Авдотья) Александровна
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