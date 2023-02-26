Лопин Денис Алексеевич
Место рожденияКраснодарский край
Дата рождения20.10.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.01.2008
Сын: Лопин Серафим
Мать ребёнка: Гончаренко Александра Алексеевна
г. Ставрополь Ставропольского края
Рождение ребёнка
11.10.2011
Дочь: Лопина София Денисовна
Мать ребёнка: Гончаренко Александра Алексеевна
Ставропль, Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно
г. Кисловодск Ставропольского края