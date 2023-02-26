Лопин Денис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопин Денис Алексеевич

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Место рождения

Краснодарский край

Дата рождения

20.10.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.01.2008

Сын: Лопин Серафим

Мать ребёнка: Гончаренко Александра Алексеевна

г. Ставрополь Ставропольского края
Рождение ребёнка
11.10.2011

Дочь: Лопина София Денисовна

Мать ребёнка: Гончаренко Александра Алексеевна

Ставропль, Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончаренко Александра Алексеевна

г. Кисловодск Ставропольского края
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