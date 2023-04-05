Инфантьева Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инфантьева Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Острова Апполинария Петровна

Отец ребёнка: Остров Пётр

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Инфантьева Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Инфантьев Яков Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инфантьев Яков Львович

Смерть
Неизвестно
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