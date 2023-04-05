Инфантьева Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Острова Апполинария Петровна
Отец ребёнка: Остров Пётр
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Инфантьева Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Инфантьев Яков Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно