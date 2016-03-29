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Тимофеева Ксения Александровна
Тимофеева Ксения Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.03.2016
Пол
Женский
Отец
Тимофеев Александр Анатольевич
1984 г.р.
Мать
Тимофеева (Зуева) Наталья Михайловна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.2016
Отец:
Тимофеев Александр Анатольевич
Мать:
Тимофеева Наталья Михайловна
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